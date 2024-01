Militärpfarrer Martin Söffing „Niemand hat ein größeres Interesse an Frieden als Soldaten“

Will man mit Pfarrer Martin Söffing das Gespräch über Krieg und Frieden suchen oder alltagspraktisch über Probleme in der Ehe oder Erziehungsfragen sprechen, so muss man zunächst an der Nordwache auf der Hardthöhe einen Truppenausweis vorlegen oder doch wenigstens den Personalausweis gegen einen Besucherausweis tauschen. Dann fährt man durch die Schranke und an geduckten Kasernenbauten vorbei bis vor ein unscheinbares weißes Gebäude. Drinnen haben das Evangelische und das Katholische Militärpfarramt ihren Sitz – mit einer Kapelle zur wechselseitigen Nutzung.