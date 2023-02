Immobillienmarkt in Bonn : Brachfläche in Duisdorf soll bebaut werden

Das mehrgeschossige Jugendstilhaus an der Bahnhofstraße 1, in dem zeitweise die Polizeiwache untergebracht war, haben Bagger im Juli 2021 niedergerissen. Foto: Jutta Specht

Duisdorf Vor fast zwei Jahren wurde in Bonn-Duisdorf das mehrgeschossige Wohnhaus Bahnhofstraße 1 abgerissen. Jetzt kündigt ein Banner am Bauzaun den Bau von Eigentumswohnungen an.



Nur ein Bauzaun und Gestrüpp – das steht nach dem Abriss des großen, mehrgeschossigen Jugendstil-Hauses an der Bahnhofstraße 1 in Duisdorf Ende Juni 2021. Es stand nicht unter Denkmalschutz. Binnen einer Woche war das Gebäude dem Erdboden gleich gemacht, sodass sich mancher Einheimische schon bald nicht mehr daran erinnern konnte, was dort stand.

Jetzt hängt am Bauzaun ein Banner. „Hier entstehen Eigentumswohnungen“ – mit Ausrufezeichen. Für Beratung und Verkauf bietet sich die Kreissparkasse Mayen (KSK) an. Wie viele Eigentumswohnungen gebaut werden sollen, und welche konkreten Pläne es gibt, darüber will KSK-Berater Michael Rausch keine Auskunft geben. Seine Aufgabe sei es, für einen Bauträger aus dem Westerwald zu sondieren, ob es Interessenten gibt und wonach genau sie suchen. Es gehe daher auch um die Frage, ob sich ein solches Bauvorhaben lohne. Das bedeutet, es wird sich noch eine Weile hinziehen, bis sich auf der Brachfläche nahe der Duisdorfer Fußgängerzone etwas tut.

Anders sieht es am Burgweiher aus. An der Adresse 19-25 wurden im Oktober 2022 drei alte Häuser abgerissen. Ein Blick hinter den Bauzaun zeigt, dass die Bagger den künftigen Grundriss ausschachten. Eigentümer ist die KölnGrund GmbH. Ihr gehört auch das nahe gelegene Gelände, auf dem früher eine Schamotte-Fabrik stand, die jetzt für ein Wohnquartier mit rund 120 Einheiten abgerissen wurde. Am Burgweiher ist ein Neubau mit 20 Wohneinheiten auf rund 1500 Quadratmetern geplant. Im Erdgeschoss sind drei Ladenlokale vorgesehen, die sich eine Fläche von insgesamt 550 Quadratmetern teilen.