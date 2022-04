Bonn-Duisdorf : Auf der Rochusstraße gilt jetzt Tempo 30

Seit Dienstag stehen die Tempo-30-Schilder in der Rochusstraße. Die neue Regelung soll Lärm reduzieren. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Die Stadt reduziert die zulässige Höchstgeschwindigkeit aus Lärmschutzgründen auf insgesamt fünf Straße in Bonn. Die Rochusstraße in Duisdorf ist dabei. Am Dienstag hatten noch nicht alle Autofahrer die Neuregelung auf dem Schirm.



Die Schilder hängen erst seit ein paar Stunden. Sie weisen die Autofahrer darauf hin, dass auf der Rochusstraße zwischen Helmholtzstraße und Im Mühlenfeld ab jetzt Tempo 30 gilt. Die Straße in Duisdorf ist eine von fünf, in denen die Stadt die erlaubte Geschwindigkeit reduziert. Am Dienstag hat das in Duisdorf noch nicht jeder Autofahrer mitbekommen. Es dauert nicht lange, bis ein Fahrer hupt, aufs Gas tritt und seinen Vordermann überholt, der sich an die neue Regelung hält.

Im März hatte die Stadt angekündigt, dass in den betreffenden Straßen bald Schluss ist mit Tempo 50. In der Pressemitteilung hieß es: „Die Stadt Bonn wird auf fünf weiteren Straßenabschnitten aus Lärmschutzgründen Tempo 30 einführen.“ Dabei wähle sie vor allem Strecken aus, an denen die Belastung Werte von 70 Dezibel am Tag und 60 in der Nacht überschreite.

Die Stellen, die die Verwaltung ausgewählt hat, liegen in allen vier Stadtbezirken: In Bonn die Kölnstraße zwischen Kaiser-Karl-Ring und Oxfordstraße sowie die Reuterstraße zwischen Bonner Talweg und Oskar-Walzel-Straße, in Beuel zwischen Pützchens Chaussee und Am Langen Graben, in Bad Godesberg die Straßen Aennchenplatz/ Burgstraße bis Quellenstraße. In der Kölnstraße wird es noch etwas dauern, bis die Schilder aufgestellt werden. Das Presseamt teilte kürzlich mit, sie seien noch nicht geliefert worden.

„Fenster zu und fertig“

An der Rochusstraße öffnet ein Anwohner gerade das Tor zur Einfahrt seines Hauses und schiebt sein Fahrrad auf den Bürgersteig. Was hält er von der neuen Regelung? „Ist mir egal“, sagt er. Er habe da eine ganz einfache Methode, mit dem Lärm der Straße umzugehen. „Fenster zu und fertig“, sagt er, steigt auf sein Rad und ist weg. Seine Nachbarin hat gerade das Fenster kurz zum Lüften geöffnet. „Das ist immer sehr laut hier“, sagt sie. Nachts lasse sie der Lärm manchmal nicht schlafen. Und im Sommer das Fenster aufzumachen, sei auch nicht möglich.

Die Straße runter arbeitet Elsa Mangeney im Blumenladen. „Ich finde die neue Regelung gut“, sagt sie. „So viele Kinder wie hier über die Straße laufen.“ Zum Geschäft kommt sie mit der Bahn, daher betrifft sie die neue Regel nicht. „Parkplatzsuche hier? Nein, danke“, sagt sie. Die Kundin, die gerade vorgefahren ist, hat direkt einen Parkplatz gefunden. Sie sagt: „Tempo 30, da bin ich immer dabei – obwohl ich Autofahrerin bin.“ Sie habe Kinder und wohne in einer Tempo-30-Zone.

In einem anderen Laden an der Rochusstraße regt sich der Geschäftsmann über die neue Regelung auf. Übermorgen stünden dann vermutlich die Blitze hier. Sei ja klar, die Stadt brauche Geld.

In Bad Godesberg hat die Stadt in der vergangenen Woche das erste Mal kontrolliert, nachdem Autofahrer zwei Wochen Zeit hatten, sich auf die neue Regelung einzustellen. Bei der Kontrolle waren 400 von 5400 Fahrerinnen zu schnell unterwegs. Ein Fahrer überschritt das Tempolimit um 33 Kilometer pro Stunde.