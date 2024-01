Geschäft in Endenich So behauptet sich eine Modehändlerin gegen Onlinehandel und Ketten

Das Frühjahr präsentiert sich zart und romantisch, Pastelltöne von zartem Rosa bis Matcha dominieren die Mode in den nächsten Monaten. „Und Rüschen feiern ein Comeback“, sagt Aysen Bayar. Sie muss es wissen. Schließlich kleidet sie seit elf Jahren ihre Kundinnen in ihrem Geschäft „frausein“ in Endenich ein. Damit stemmt sie sich im Stadtteil gegen den allgemeinen Trend zu Onlinehandel und Textilketten.