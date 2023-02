Arbeiten am Aldi-Markt : Bagger zerlegt Discounter am Burgweiher in Duisdorf

Für die Sanierung bleiben nur die Außenwände stehen. Wegen Umbauarbeiten hat Aldi am Burgweiher bis September geschlossen. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Kunden fragen sich, warum der Aldi am Burgweiher in Bonn-Duisdorf bis September geschlossen hat. Derweil sind Teile des Gebäudes bereits eingerissen worden. Was steckt dahinter?