Knöllchen fürs Falschparken : Baskets-Fan fühlt sich von der Stadt abgezockt

Duisdorf Joachim Kamlot ist Baskets-Fan. Vor Kurzem fanden er und viele andere nach einem Spiel ein Knöllchen an ihren Autos, weil diese auf einem Radweg parkten. Das sei zwar nicht legal, bisher habe die Stadt es aber geduldet, sagt Kamlot. Er fühlt sich abgezockt.

Erst lief es im Telekom Dome nicht gut, dann ging der Ärger vor der Halle weiter. Die Baskets verloren an diesem Abend das zweite Spiel des Halbfinals der Basketball-Bundesliga mit 81:82 gegen die Gäste aus München. Der Traum vom Finale schien so gut wie aus. Als Baskets-Fan Joachim Kamlot nach der Niederlage seines Teams zum Auto zurückkehrte, fand er auch noch ein Knöllchen an der Windschutzscheibe. So schildert er es in einer E-Mail an den GA.