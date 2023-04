Am Vogelsang in Endenich 324 Wohnungen entstehen bei neuem Bauprojekt in Bonn

Bonn · Die Vebowag und Wohnbau GmbH bauen Am Vogelsang in Bonn-Endenich in mehreren Blöcken insgesamt 324 Wohnungen. Mit dem benachbarten Projekt Westside ergibt das einen völlig neuen Stadtteil. Wir erklären, was genau Am Vogelsang geplant ist und wann es dort losgehen soll.

18.04.2023, 08:54 Uhr

Baubeginn Am Vogelsang: Mit der benachbarten Westside zusammen entsteht ein ganz neuer Stadtteil. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jutta Specht

In den 1970er Jahren wurde der Brüser Berg als neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Auch in Tannenbusch entstanden große Siedlungen. Doch Wohnbauprojekte dieser Größenordnung werden in Bonn immer seltener. Es fehlen die Flächen. Daher ist es erstaunlich, welche Dimension die nebeneinanderliegenden Neubauprojekte im Endenicher Norden dann doch haben, wenn man sie im Gesamten betrachtet: Zwischen Endenich und Dransdorf entsteht ein neues Stadtviertel – Endedorf oder Dransenich.