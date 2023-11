Aufnahmen in Fotokalender Diese perfekten Momente haben Bonner im Meßdorfer Feld fotografiert

Eine Vorliebe fürs Fotografieren entwickelte Contzen eher zufällig, als sie vor etwa acht Jahren eine Spiegelreflexkamera erbte. Diese habe sie dann ausprobiert und daran Spaß gefunden. Mittlerweile hat sie sich eine weitere Kamera gekauft und in einer ersten Ausstellung ihre Fotografien gezeigt. Contzen wohnt seit fünf Jahren in Duisdorf. „Das Meßdorfer Feld war für mich eine Entdeckung“, sagt sie. Was mag sie besonders an dem Naherholungsgebiet? „Das Feld steht für Vielfalt in jedem Sinne“, so die 55-jährige, so könne man unter anderem am Bach und an Schrebergärtchen entlang spazieren und treffe außerdem auch viele unterschiedliche Menschen beim Spaziergang an, so Contzen.