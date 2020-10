Verkehrskontrolle in Bonn : Autofahrer war nicht mehr in der Lage, Alkoholtest durchzuführen

Die Bonner Polizei überprüfte einen betrunkenen Lieferwagenfahrer (Symbolbild) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bonner Polizei überprüfte am Montagvormittag in Endenich einen betrunkenen Lieferwagenfahrer. Der 62-Jährige war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest abzugeben.



Eine Streifenwagenbesatzung hat am Montagvormittag einen betrunkenen Lieferwagenfahrer in Endenich überprüft. Der 62-Jährige war auf der Straße „Auf dem Hügel“ unterwegs, als die Polizisten ihn anhielten. Den Beamten fielen bei der Kontrolle direkt zwei Schnapsflaschen im Innenraum auf. Der Fahrer roch zudem nach Alkohol und konnte nur mit Mühe eigenständig aus seinem Fahrzeug aussteigen.

Die Polizisten boten ihm einen freiwilligen Alkoholvortest an, doch der 62-Jährige war nicht fähig, diesen richtig durchzuführen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Anschluss in einem Krankenhaus abgenommen wurde.