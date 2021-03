„Im Brandengarten“ : Bolzplatz in Lengsdorf wird endlich saniert

Kinder und Eltern warten sehnsüchtig, dass ihr Bolzplatz endlich wieder offen ist. Foto: Benjamin Westhoff

Lengsdorf Seit bald zwei Jahren ist der Bolzplatz „Im Brandengarten“ in Lengsdorf nicht mehr zugänglich. Da er in zu schlechtem Zustand ist, hat die Stadt einen Zaun drum herum errichtet. Im April soll endlich die Sanierung beginnen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Immenkeppel

Fast zwei Jahre lang ärgerten sich Eltern, Kinder und Jugendliche über den trostlosen Zustand des Bolzplatzes „Im Brandengarten“ in Lengsdorf. Jetzt endlich kommt Bewegung in die Angelegenheit. „Dann gibt es wohl doch so etwas wie ein Happy End“, freut sich Benjamin Schnabel, dessen Kinder gemeinsam mit ihren Freunden seit Monaten nur darauf warten, endlich das Areal wieder nutzen zu können. Läuft alles nach Plan, dann werden im kommenden Monat die Bautrupps anrollen.

Seit Mai 2019 haben sich Anwohner sowie Eltern immer wieder dafür eingesetzt, dass der Platz saniert wird. „Seit mehr als eineinhalb Jahren ist er in einem derart schlechten Zustand, dass sich die Kinder beim Spielen sogar verletzen können“, beschreibt ein Vater die aktuelle Situation. Dabei war das Gelände nicht nur bei den Kindern beliebt, sondern hatte sich zudem zu einem beliebten Treffpunkt in der Nachbarschaft entwickelt. Die Schäden waren allerdings so gravierend, dass bereits vor Monaten ein Bauzaun aufgestellt worden war.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Eltern sind verärgert : Bauzaun auf Bolzplatz in Lengsdorf bleibt weiter stehen

Zuvor war festgestellt worden, dass der Untergrund an einigen Stellen total marode war. „Außerdem wurde eines der beiden Fußballtore abmontiert“, ärgert sich Schnabel. Das sei gerade in der aktuellen Situation ärgerlich. Denn die Kinder würden sich nicht mehr über das ganze Areal verteilen, sondern in großen Gruppen vor dem einzig verbliebenen Tor spielen. Abstandsregeln könnten so kaum eingehalten werden.

Gut 2500 Euro betragen die Kosten für die Sanierung

Nachdem sich mehrere Eltern bei der Verwaltung gemeldet sowie die Politik eingeschaltet hatten, kam jetzt Bewegung in die Angelegenheit. Mittlerweile gibt es eine Ausschreibung, der Fahrplan für die Sanierung „steht“: Bis Ende April sollen nun die dringend notwendigen Arbeiten durchgeführt werden – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. „Die Temperaturen müssen konstant über fünf Grad liegen und es muss über einen längeren Zeitraum trocken sein“, erläutert Kristina Buchmiller vom Presseamt auf GA-Anfrage. Die Kosten werden mit circa 2500 Euro kalkuliert.

Im Zuge dieser Arbeiten wird der schadhafte Vliesboden erneuert. Dafür muss der Teppich zunächst ausgebaut und der Untergrund bearbeitet werden. Sobald der neue Belag verlegt worden ist, werden die Fugen zwischen den einzelnen Bahnen geschlossen.

„Dann haben wir mit unserem Engagement doch etwas erreicht“, freut sich eine Anwohnerin, deren Kinder früher regelmäßig auf dem Bolzplatz spielten. „Wenn er saniert ist und wir sicher sein können, dass keine Verletzungsgefahr mehr besteht, sind wir zufrieden“, ergänzt sie. Für Schnabel könnte der Spielplatz zwar attraktiver gestaltet sein, aber mit dem Ergebnis könne man nun leben.

Der Bolzplatz „Auf dem Kirchbüchel“ ist keine richtige Alternative