Blindgänger in Bonn gefunden 500-Kilo-Fliegerbombe am Hardtbergbad entschärft

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Montagnachmittag am Hardtbergbad in Bonn gefunden wurde, konnte erfolgreich entschärft werden. Nach GA-Informationen war die Entschärfung der Bombe gegen 23.15 Uhr abgeschlossen und alle Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz sei laut dem Truppenleiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, Stefan Höreth, reibungslos verlaufen.