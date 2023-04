Boys’ und Girls‘ Day in Bonn Auf dem Chefsessel der Arbeitsagentur wird viel gequatscht

Einen Interviewtermin mit der Presse hatte Selin Ortmann noch nie. Entsprechend aufgeregt saß sie in ihrem Sessel im Besprechungszimmer im achten Stock der Bundesagentur für Arbeit in Bonn und versuchte, sich daran zu erinnern, über was sie mit Bernd Lohmüller vorhin im Auto gesprochen hatte. Aber sie war ja die Chefin, und als solche durfte sie auch delegieren. Also ließ sie Lohmüller antworten, der eigentlich der Geschäftsführer ist, aber am Donnerstag Selin als Hospitant zur Seite stand. Für diesen Tag durfte die 15-Jährige nämlich im Chefsessel der Agentur Platz nehmen, die für die Jobvermittlung in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zuständig ist. An Lohmüllers Tür stand ihr Name und auf seinem Schreibtisch auch.