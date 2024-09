Brandserie in Bonn „Wir hatten Angst vor der nächsten Nacht“

Ückesdorf · Im Juli brennt in Bonn-Ückesdorf ein Motorrad. Als in den kommenden Wochen Müllcontainer und Haustüren in Flammen aufgehen, breitet sich Angst unter den Bewohnern des Stadtteils aus. Hat die junge Frau, die immer wieder als Zeugin auftaucht, etwas damit zu tun?

29.09.2024 , 15:24 Uhr

Das Motorrad von Günter Baur steht in Flammen. Foto: privat

Von Dennis Scherer