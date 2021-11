Einsatz auf dem Brüser Berg : Autofahrer mit 2,4 Promille schlägt Polizist ins Gesicht

Brüser Berg Die Polizei hat am Samstagabend auf dem Brüser Berg einen Mann gestoppt, der offensichtlich betrunken Auto gefahren war. Als man ihm eröffnete, dass er mit auf die Wache kommen müsse, schlug der 48-Jährige einem Beamten mit der Faust ins Gesicht.

Ein betrunkener Pkw-Fahrer hat am Samstagabend auf dem Brüser Berg einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Montag erklärte, war der Mann gegen 23.30 Uhr auf der A59 sowie A565 nach Bonn unterwegs. Da er in Schlangenlinien und mit deutlich schwankender Geschwindigkeit fuhr, meldete ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer der Leitstelle und teilte seine weiteren Standorte mit. So gelang es den Einsatzkräften dann, die Fahrt des 48-Jährigen in der Gaußstraße auf dem Brüser Berg zu stoppen.