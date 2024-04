Eltern sind besorgt um Sicherheit ihrer Kinder Unbekannte durchtrennen Bremszüge an Fahrrädern von Bonner Schülern

Bisher ist nichts passiert, aber die Eltern am Hardtberg-Gymnasium machen sich Sorgen, dass es nicht so bleibt. In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder Leute an den Rädern der Schüler zu schaffen gemacht. Es geht um gelöste Radmuttern und durchtrennte Bremszüge, berichten Michael Möller, Vater, CDU-Bezirksverordneter und Mitglied der Elternpflegschaft, sowie Schulleiter Günther Schlag.