Polizeieinsatz auf dem Brüser Berg : Drei Verletzte bei Streit zwischen zwei Großfamilien in Bonn

Bonn Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Montagabend zum Brüser Berg ausgerückt. Dort waren zwei Familien aneinandergeraten, eine Person griff mit einem Messer an. Die Polizei hat drei Männer vorläufig festgenommen, davor waren zwei den Beamten bereits bekannt.

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Borsigallee auf dem Brüser Berg hat am Montagabend ein Großaufgebot der Polizei beschäftigt. Nach dem derzeitigen Sachstand waren zehn Mitglieder zweier syrischer Großfamilien in einen Streit geraten. Los ging es gegen 21.45 Uhr, so die Polizei. Dabei entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Beim Eintreffen der durch Zeugen alarmierten Polizeikräfte hatte sich die Lage vor Ort zunächst wieder beruhigt. Eine 23-Jähriger, der bei der Auseinandersetzung mutmaßlich mit einem Messer im Rücken verletzt worden war, hatte sich zusammen mit einer ebenfalls verletzten 27-jährigen Frau bereits in eine Krankenhausambulanz begeben. Für beide besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr.