Polizei ermittelt : Einbrecher stehlen 20 Adventsstrümpfe aus Bonner Kita

Bisher unbekannte Täter sind in eine Kita am Brüser Berg eingebrochen und haben Schoko-Weihnachtsmänner gestohlen. (Symbolbild) Foto: DPA

Brüser Berg Bisher unbekannte Täter sind in eine Kita in Bonn-Brüser Berg eingebrochen. Entwendet wurden unter anderem 20 Adventsstrümpfe mit Schoko-Weihnachtsmännern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehrere bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag in eine Kindertagesstätte auf der Hallestraße in Bonn-Brüser Berg eingebrochen und haben Adventsstrümpfe mit Schokoladen-Weihnachtsmännern bestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Montag ereignete sich der Vorfall zwischen 15 Uhr am 2. Dezember und 11.30 am 3. Dezember.