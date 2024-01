Im Gespräch mit Heidi Möller Deshalb gibt es ein Stück Berliner Mauer auf dem Brüser Berg

Wie heißt es so schön: Man soll nicht in der Vergangenheit leben, sondern in die Zukunft blicken. Und genau das hat Heidi Möller für den GA gemacht. Sie ist seit 2019 die Vorsitzende des Ortsausschusses in Brüser Berg. Das Gespräch mit Möller ist ein weiterer Teil der Mini-Serie, in der Vorsitzende der Hardtberger Ortsausschüsse auf das vergangene und das kommende Jahr blicken.