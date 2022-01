Kollision zweier Pkw : Ampel bei Verkehrsunfall auf dem Hardtberg beschädigt

Bei dem Unfall wurde eine Ampel beschädigt. Foto: Matthias Kehrein

Brüser Berg Auf dem Hardtberg sind zwei Pkws an der Ecke Konrad-Adenauer-Damm/Brüser Damm am Donnerstagmittag aus bislang unbekannten Gründen kollidiert. Dabei wurde eine Ampel in Mitleidenschaft gezogen.



Eine Ampel ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Hardtberg beschädigt worden. Wie einem GA-Mitarbeiter vor Ort erklärt wurde, waren zwei Pkws - der eine vom Brüser Berg, der andere aus der Richtung Oedekoven kommend - am Donnerstagmittag an der Ecke Konrad-Adenauer-Damm/Brüser Damm kollidiert.