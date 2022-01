Kollision zweier Pkw : Hoher Schaden und ein Verletzter bei Verkehrsunfall auf dem Hardtberg

Update Brüser Berg Bei einem Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Damm ist am Donnerstag ein Schaden von 23.000 Euro entstanden. Laut Polizei ist die Straße auf dem Brüser Berg eine sogenannte Unfallhäufungsstelle

Eine Person leicht verletzt, ein Sachschaden von 23.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf dem Konrad-Adenauer-Damm ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten gegen 12 Uhr zwei Autos in Höhe des Brüser Damms. Zum genauen Hergang konnte die Behörde am Donnerstagnachmittag keine weiteren Informationen liefern. Bei den beiden Fahrzeugen wurde ein Totalschaden festgestellt, sie mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße immer wieder kurzzeitig gesperrt. Weil bei dem Zusammenstoß auch eine Ampel beschädigt wurde, mussten Techniker des Tiefbauamtes ausrücken. Innerhalb kurzer Zeit hatten sie die Ampel repariert, sodass sie ab circa 13.30 Uhr wieder funktionierte. Kurz zuvor hatte die Polizei die Fahrbahn bereits wieder komplett freigegeben.