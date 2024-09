Spielplatz an der Borsigallee Politiker fordern mehr Spielplatzgeräte

Das teilte sie jedenfalls in einer Stellungnahme zu einem Antrag der Hardtberger CDU mit. Die hat angeregt, auf der Rasenfläche vor den beiden Kirchen in der Borsigallee weitere Geräte für ganz kleine Kinder anzulegen. Die beiden Wipptiere dort seien nicht ausreichend. Auch der Forderung nach einem neuen Spielplatz für diese Altersgruppe in der Von-Guericke-Allee erteilte die Verwaltung eine Absage. Dennoch wurde in der letzten Bezirksvertretungssitzung fraktionsübergreifend dafür gestimmt, dass die Stadt prüfen soll, ob da nicht doch etwas möglich sei.