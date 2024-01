Letzte Ruhe im Wald Bonner muss auf Begräbnis im Wald verzichten

Martin Diehl will seinen Wunsch noch nicht begraben. Der 82-Jährige möchte im Wald auf dem Hardtberg seine letzte Ruhe finden. Die Politik hat in der Bezirksvertretung Hardtberg dafür gesorgt, dass es wohl nicht so kommen wird. Das Gremium lehnte seinen Bürgerantrag ab, in dem er gefordert hatte, dass im Stadtbezirk ein Bestattungswald eingerichtet wird, wie es sie an vielen anderen Orten in Deutschland gibt.