Containerbrand in Duisdorf „Die Flammen waren sicher fünf, sechs Meter hoch“

Die Bewohnerin von Pandion Ville dachte zuerst, dass es in ihrer Wohnung brennt – ein Kabel vielleicht. Sie hatte gerade nach ihrem Sohn geschaut. Als sie gegen 23.30 Uhr zurück ins Wohnzimmer kam, konnte sie die Lichter der Feuerwehrfahrzeuge sehen. „Alles hat geblinkt“, sagt sie. Denn in unmittelbarer Nähe der Neubausiedlung standen Dienstagabend zwei Papiercontainer in Flammen. Der Rauch war auch in die Wohnung gezogen.