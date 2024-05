Nachbarschaftszentrum Brüser Berg Country-Musik ist mehr als Kautabak und Wild-West

Country-Musik ist aber nicht nur Eisenbahn-Abenteuer, Schnulze oder Kaffee. Auch wesentlich ernstere Themen wie Gefangenschaft, notgedrungene Kriminalität und Elend prägten sie. Ein berühmter Song von Hank Williams ertönt: „The Tramp on the Street“ (deutsch: der Landstreicher auf der Straße). Der Song spricht aus der Seele der ärmeren Bevölkerung und auch die zentrale Frage an: Würde Jesus heute eine bessere Behandlung erfahren als die Obdachlosen in Ihrer Heimatstadt? Danach folgt ein Song von Tom Jones aus dem Jahr 1967: „Green, Green Grass of Home“. Der Text thematisiert einen zum Tode verurteilten Mann, der sich in seiner Gefängniszelle nach Hause sehnt. Eine Anwesende singt mit, und das nicht zum ersten Mal. „Country-Musik begleitet mich seit meinem 15. Lebensjahr“, sagt die Bonnerin Ingrid Zacher. Viele der Lieder, die Heinrich bei der Veranstaltung vorspielt, kennt sie auswendig. Was fasziniert sie an der Musik? „Damals hatte ich im Wohnzimmer meiner Eltern zum ersten Mal Country gehört. Den ernsteren Inhalt hatte ich noch nicht verstanden. Mir gefiel vor allem das Schnulzige und der Sound.“ Mittlerweile findet sie auch die Texte der gesellschaftskritischeren Künstler ansprechend. In ihrer Freizeit spielt und singt Zacher auch Songs ihrer Lieblingskünstler nach.