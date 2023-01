Wenn jede Sekunde zählt : Deshalb kommt die Feuerwehr in Hardtberg oft zu spät

Andreas Wolf ist seit Ende 2022 Löscheinheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr in Duisdorf. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf In Notfällen kommt es oft auf Sekunden an. Deswegen hat die Bonner Feuerwehr das Ziel, bei 80 Prozent ihrer Einsätze nach acht Minuten mit zehn Einsatzkräften vor Ort zu sein. In Hardtberg klappt das nicht mal bei jedem zweiten Einsatz. Warum ist das so?