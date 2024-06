Hochwasser des Hardtbachs überraschte Bonnerin „Das Wasser steigt, und du kannst nichts machen“

Die Welt ist für Christina B., die ihren Nachnamen aus persönlichen Gründen nicht nennen will, aus dem Fundament geraten, seit ihr Haus von einer meterhohen Schlammwelle geflutet wurde. Das war in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. In den Tagen zuvor hatten Sommerschauer Ausmaße von Starkregen angenommen. Der Hardtbach hatte sich von Alfter Richtung Bonn herabfließend zu einem reißenden Strom entwickelt, der die Wohngebiete an Tulpenstraße und Knappenmühle überschwemmte. Mindestens 70 Häuser zwischen Oedekoven und Lessenich waren betroffen. Das jüngere Wohngebiet rechts des Bachs – auf dem ehemaligen Steinbach+Schäfer-Gelände – hinter der Bahnhofstraße blieb so gut wie trocken. Dort wurde bei der Planung ein Flutrisikogebiet identifiziert, der Hochwasserschutz war beim Bauen Auflage.