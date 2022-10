Vielfältiges kulinarisches Angebot : Das ist neu in der Gastronomie auf der Rochusstraße

Gutes Wetter lockt die Duisdorfer oft in die Außengastronomie auf der Rochusstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Das gastronomische Angebot auf der Rochusstraße ist groß. Und es tut sich gerade wieder was in der Gastronomie dort. Trotzdem gibt es noch Hardtberger, die etwas vermissen. Was wünschen sie sich?