Neuigkeiten aus der Fußgängerzone So geht es mit dem Kult-Imbiss in Duisdorf weiter

Ein bisschen wie ein Heimspiel ist es für Michael Heiliger, wenn er durch die Duisdorfer Fußgängerzone geht und so viele Bekannte trifft. Was er tut, wird derzeit sehr genau beobachtet, denn er baut gerade den ehemaligen Kultimbiss Hirzmann um. Aber: „Aus heiß und fettig wird süß und kalt“, sagt er. Heiliger produziert Eis, und der Name seiner Firma hat auch mit seinem Familiennamen zu tun – Holy Ice. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Alfter. Heiliger erzählt, dass er mit seiner Frau die dortige Eisdiele vor drei Jahren übernommen, die ein Freund 20 Jahre betrieben hatte. Er hatte Zeit, ihm über die Schulter zu schauen, das Eismachen zu lernen und ein Eislabor einzurichten. Mit seinem Angebot ist in mobilen Eiswagen unterwegs, bei Partys, Hochzeiten, Events – und bei Spielen der Telekom Baskets.