Bauprojekt in Bonn Wann die letzten Wohnungen von Pandion Ville fertig sind

An den Anblick der beiden riesigen Kräne hat sich Hermann M. längst gewöhnt. Und auch nach Jahren betrachtet er das Schauspiel vis-a-vis seiner Wohnung in der Edith-Stein-Anlage immer noch mit großem Interesse. „Nicht nur vom Fenster aus“, schmunzelt der Rentner. Denn seine Spazierrunden mit Langhaardackel Rocco führen ihn immer zur Baustelle an der Julius-Leber-Straße. „Das ist was für kleine und für große Jungs“, sagt er und lacht.