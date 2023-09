Messe „Bonn Kreativ“ Der Telekom-Dome als Paradies für Bastelfreunde

Auf der Gamescom in Köln im August konnte man auch Flipper spielen – in der Retro-Abteilung. Das ist etwas für die älteren Generationen, so wie Steffi, nach eigener Aussage in Kind der 80er. Sie war am Samstag aus Köln zur Messe „Bonn Kreativ“ in den Telekom-Dome gekommen und wollte ihren Augen nicht trauen. Da war der Stand von Robotime.com, ein Unternehmen, das 3D-Puzzle und mechanische Dinge zum Zusammenbauen, wie eben einen kleinen Tischflipper aus Holz vertreibt, und den konnte man dort ausprobieren. Sie hatte ihren Spaß daran. Erinnerungen an alte Zeiten: „Meine Mutter hatte eine Kneipe, und als Kinder durften wir immer Flipper spielen.“