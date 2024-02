Jeck auf dem Hardtberg Deshalb gibt es in Duisdorf keinen Karnevalszug

In Duisdorf mag es den einen oder anderen geben, der dieser Tage neidisch in die benachbarten Stadtteile schaut. Der Grund: die Karnevalszüge, die dort bald anstehen. In den sozialen Medien fragt jemand, der anonym postet: „Gab es früher eigentlich mal einen Karnevalszug in Duisdorf? Und warum gibts heute keinen?“