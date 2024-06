Klimaschutz in Bonn Warum nur wenige Brunnen in Hardtberg sprudeln

Eine Quizfrage: Wie viele Brunnen sprudeln im Stadtbezirk Hardtberg? Der Stadt Bonn gehören insgesamt 90 – und das ist die gute Nachricht. Denn Wasserspiele sind im Sommer Pluspunkte in der Stadt. Sie machen sich schön in der Kulisse und spenden Abkühlung. Das ist so, auch wenn es derzeit nicht Sommer werden will. Wer aber denkt, dass die Brunnen gerecht über die Stadt verteilt sind, der irrt. Denn in Hardtberg gibt es nur fünf. Einer sprudelt am Schickshof, einer an der Borsigallee und demnächst auch an der Villemombler Straße gegenüber dem Rathaus. Das war es dann aber auch, denn die beiden anderen Anlagen haben laut Verwaltung so gravierende Mängel, dass sie in diesem Jahr nicht in Betrieb gehen werden. Das städtische Gebäudemanagement entschuldigt sich mit fehlenden personellen Kapazitäten.