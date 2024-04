Probleme im Stadtbezirk Die Zeit läuft dem Kulturverein Hardtberg davon

Ein Phänomen, dieser Horst Bachmann. In diesem Jahr ist er 90 geworden. Von seiner Energie kann sich manch Junger eine Scheibe abschneiden. Er gibt keine Ruhe und gönnt sich keine. Seit 2010 gehört Bachmann dem Vorstand von Hardtberg Kultur an, die meiste Zeit ist er Vorsitzender. Noch für zwei Jahre hat er eingewilligt, dieses zeitaufwendige Ehrenamt zu führen. Dann soll Schluss sein. Aber es ist in der Vereinschronik nicht sein erster angekündigter Abschied. „Eigentlich bin ich seit vier Jahren weg“, sagt er. Ja, warum ist er es nicht? Es ist ein ganzes Bündel von ineinander grätschenden Problemen. Bachmann möchte den Vorsitz in gute Hände legen. Punkt zwei: Das Kulturzentrum soll zukunftsfähig aufgestellt sein. Punkt drei: der Verein braucht mehr personelle und finanzielle Unterstützung.