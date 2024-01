Kinderbetreuung in Bonn Die Zukunft einer Bonner Kita bleibt ungewiss

Das Außengelände verwaist, die Kletter- und Spielgeräte ungenutzt: So könnte es ab diesem Sommer jeden Tag aussehen in der Duisdorfer Kita Sankt Augustinus. Die zweigruppige Betreuungseinrichtung, bislang unter Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Sankt Rochus und Augustinus, „steht vor Veränderungen“, so drückt es der leitende Pfarrer Jörg Harth aus. Da sind neue Wege gefragt.