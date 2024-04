Die Natur machte es spannend. Philip Kausche, genannt Fozzy, vom Bonner Verein Bonnsai Frisbeesport warf seine Discgolf-Scheibe zum letzten Wurf, aus dem Gebüsch heraus aus vielleicht 2 Metern Entfernung in den Korb, ein Kinderspiel. Das Wurfgerät senkte sich auch im richtigen Winkel, würde direkt im Ziel einschlagen - aber dieser kleine Zweig eines Baumes verdarb ihm den direkten Turniersieg in der Kategorie MA4, und so musste er ins Stechen gegen Raphael aus Köln.