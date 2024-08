Wohnen, lernen, ackern an der Stadtgärtnerei So soll der Dransdorfer Berg ein Bonner Zukunftsort werden

Die Zukunft liegt nicht nur in der Ferne, sondern auch auf dem Dransdorfer Berg. Die Stadt hat dem seit 2004 brachliegenden Gelände der früheren Stadtgärtnerei einen verheißungsvollen Projektnamen gegeben. Mit der Montag Stiftung Urbane Räume und der Initiative Neue Stadtgärtnerei will die Stadt dort den „Zukunftsort Dransdorfer Berg“ entwickeln. Wie berichtet, sollen auf dem rund fünf Hektar großen Gelände nördlich des Meßdorfer Feldes verschiedene Projekte und Nutzungen für das Gebiet über ein Bebauungsplanverfahren gesichert werden. Neu an dem Verfahren ist, dass neue Konzepte der Öffentlichkeitsbeteiligung erprobt werden.