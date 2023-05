Kurzschluss am Verteilerschrank 75 Wohneinheiten nach Pkw-Unfall in Dransdorf ohne Strom

In Teilen von Dransdorf sind derzeit etwa 75 Wohneinheiten ohne Strom, teilte die Bonn-Netz GmbH am Samstagnachmittag mit. An einem Kabelverteilerschrank in der Lenaustraße kam es zu einem Kurzschluss, als ein Pkw auf diesen auffuhr. Zur Sicherheit sei nun daher auch in angrenzenden Bereichen der Strom abgeschaltet worden. Derzeit werde das Auto mithilfe eines Krans vom Kabelverteilerschrank gehoben. Danach werde das Ausmaß des Schadens von Fachkräften eingeschätzt, damit diese anschließend mit den Reparaturen beginnen können.