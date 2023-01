Bonn International : Dransdorferin hat mehrere Heimaten von Bethlehem bis Bonn

Rania Al-Kathib zum Thema Kopftuch: „Wir müssen aufhören, patriarchalische Strukturen zu akzeptieren, in denen Männer Frauen sagen, was sie anziehen sollen.“ Foto: Stefan Hermes

Serie Dransdorf Bethlehem im Westjordanland, Neuburg an der Donau und die Siedlung in der Carl-Duisberg-Straße in Dransdorf sind drei Orte, die Rania Al-Kathib (40) für sich als Heimat bezeichnet. Den Zugang zu neuen Welten findet sie immer über die Menschen.