Ermittlungen gegen 16-Jährigen : 17-Jähriger bei Streit in Bonn durch Messerstich verletzt

Bonn-Duisdorf Bei einem Streit nahe einer Tankstelle in Bonn-Duisdorf soll ein 16-Jähriger einen 17-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Ein 17-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Bonn-Duisdorf mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen einen 16-jährigen Verdächtigen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldeten Zeugen am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr eine lautstarke Auseinandersetzung nahe einer Tankstelle an der Julius-Leber-Straße. Dort fand die Polizei einen 17-Jährigen mit einer Beinverletzung vor.