Einsatz in Duisdorf : 50-Jähriger attackiert Ehefrau in gemeinsamer Wohnung

50-Jähriger attackiert Ehefrau in gemeinsamer Wohnung

Einsatz in Duisdorf

Am Dienstag hat ein Mann in Duisdorf seine Ehefrau attackiert. (Symbolfoto) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Die Polizei ist am Dienstagabend in Bonn-Duisdorf aufgrund eines Falls der häuslichen Gewalt im Einsatz gewesen. Wie am Mittwochvormittag mitgeteilt wurde, hatte eine 50-Jährige gegen 18.20 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie von ihrem Ehemann körperlich attackiert wurde.