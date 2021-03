Bahnübergang am Weck-Werk : Strafanzeige gegen Bahn wegen Schranke in Duisdorf hat keinen Erfolg

Ärgert sich über die lange Wartezeit am Bahnübergang Weck-Werke: Ulrich Becker. Die Bahn will den Übergang schließen. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf Ulrich Becker hatte wegen der langen Schließzeiten am Bahnübergang Weck-Werke Strafanzeige gegen die Bahn eingereicht. Ohne Erfolg. Er beklagt unverhältnismäßig lange Schließzeiten der Schranken. Der Übergang soll langfristig geschlossen werden.

Der Vorgang erinnert an den Kampf Davids gegen Goliath: Im November hatte Ulrich Becker Anzeige gegen die Deutsche Bahn erstattet, mit der Begründung, dass diese die Schranken am Bahnübergang Weck-Werke zwischen Duisdorf und Oedekoven bewusst sehr früh schließe und damit Autofahrern und Linienbussen lange Wartezeiten beschere, um diese Schienenquerung für den Verkehr unattraktiv zu machen. Fakt ist, die DB will den Übergang schließen und sieht sich mit dieser Forderung vertraglich auch im Recht. Aber aus dem Duell vor Gericht mit biblischem Anstrich wurde nichts: Auf Nachfrage bei der Polizei habe er erfahren, dass die Anzeige gar nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden sei, so der Oedekovener. Warum, wisse er nicht. Auf eine Erklärung der Behörde warte er bis heute.