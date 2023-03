Diebstahl in Bonn-Duisdorf Unbekannte stehlen Autoteile im Wert von mehreren tausend Euro

In Bonn-Duisdorf haben bislang unbekannte Täter in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf der Fritz-Bauer-Straße Autoteile im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, geschah dies im Zeitraum von Dienstag, 28. März, 18 Uhr, bis Mittwoch, 29. März, um 6 Uhr. Unklar sei, wie die Unbekannten sich Zugang zur Tiefgarage verschafft haben. Die Tiefgarage sei nur mittels Einfahrtsensor oder das Treppenhaus betretbar, so ein Sprecher der Polizei Bonn.