Für 42 Bäume fallen 40 Parkplätze weg Stadt stoppt die Baumpflanzungen in Duisdorf bis zum Herbst

In Duisdorf pflanzt die Stadt in der Siedlung entlang des Schieffelingswegs Bäume, um die Folgen des Klimawandels abzufedern. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Straßen im Sommer nicht so stark aufheizen und das Wohngebiet durch Verdunstung kühlen. Für die 42 Bäume fallen allerdings 40 Parkplätze weg. Darüber hatte sie die Anwohner erst kurz vor den Arbeiten informiert. Das sorgte für Unmut in der Nachbarschaft.