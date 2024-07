Ende nach 57 Jahren Eltern weinen beim Kita-Abschied in Duisdorf

Mit nur einem Taschentuch kamen viele Eltern beim Schließungsfest der Kita St. Augustinus nicht aus. Kaum jemand konnte Tränen zurückhalten. Und es kamen viele Punkte zusammen, die zum Weinen waren. Wobei die gute Nachricht ist: Alle Kita-Kinder kommen nach der Sommerpause in St. Rochus auf dem Brüser Berg unter. Außerdem steht ein neuer Träger für die Einrichtung an der Kinkelstraße in Aussicht.