Einbruch in Bonn-Dusidorf Drei Männer holen mit gestohlener Bankkarte Geld ab

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Täter am 9. September in eine Wohnung an der Carl-Duisberg-Straße eingebrochen sein und dort unter anderem die Bankkarte der Bewohnerin gestohlen haben. Die Einbrecher sollen die Karte noch am selben Tag dreimal an einem Geldautomaten in Köln-Porz eingesetzt haben. Eine Überwachungskamera filmte sie dabei.