Tatverdächtiger identifiziert Mann schlägt Wettbüro-Angestellte in Bonn-Duisdorf

Ein unbekannter Mann soll in einem Wettbüro in Bonn-Duisdorf eine Angestellte geschlagen haben. Der körperlichen Auseinandersetzung in dem Wettbüro an der Straße „Am Burgweiher“ am 12. September 2022 sei ein Streit zwischen dem Unbekannten und der Frau vorausgegangen, sagte Michael Beyer, Sprecher der Polizei Bonn. Dabei sei die Angestellte leicht verletzt worden.