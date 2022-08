Infrastruktur für großes Neubaugebiet : Neue Kita und Jugendtreff in Duisdorf für neun Millionen Euro

Duisdorf Auf dem Gelände der früheren Gallwitz-Kaserne entsteht derzeit ein neues Wohngebiet mit 520 Wohneinheiten. Die Stadt will dort rund neun Millionen Euro in eine sechsgruppige Kindertagesstätte und ein Jugendzentrum investieren. Der Rat hat jetzt zugestimmt.

Die gute Nachricht, dass im Neubaugebiet auf dem Areal der ehemaligen Gallwitz-Kaserne auch ein Jugendzentrum gebaut wird, ist seit 2019 in der Welt. An diesem Donnerstag hat der Rat einen Knopf drangemacht. Denn mit 520 Wohneinheiten in dem neuen Quartier muss auch eine Infrastruktur, beispielsweise mit Angeboten für Familien mit Kindern, aufgebaut werden.

Geplant sind eine sechsgruppige Kindertagesstätte und ein seit langem gewünschtes Jugendzentrum. Für den Lengsdorfer Jugendtreff, der seit 2013 – als Übergangslösung – im Vereinshaus untergebracht ist, eröffnet das die Aussicht, endlich in angemessene Räumlichkeiten umzuziehen. Denn die beengten Verhältnisse an der Mühlenbachstraße sind nur eingeschränkt für Jugendarbeit geeignet und entsprechen nicht den fachlichen Anforderungen.

In der Vergangenheit gab es mehrfach Bemühungen einen anderen Standort in der Umgebung zu finden, doch ohne Erfolg. Die Verwaltung hatte ohnehin für den Bau einer Kindertagesstätte und eines Jugendzentrums unter einem Dach auf dem Gallwitz-Gelände plädiert. Ein Argument ist die „deutliche Kostenersparnis“.

4000 Quadratmeter großes Grundstück

Jetzt hat der Rat der Vorplanung und Kostenschätzung für das rund neun Millionen Euro teure Projekt zugestimmt. Das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück grenzt in südlicher Richtung an die Fritz-Bauer-Straße und in westlicher Richtung an die Edith-Stein-Anlage an. Für die Unterbringung der Kita und des Jugendzentrums wird ein zweigeschossiger, barrierefreier Baukörper mit Untergeschoss geplant.