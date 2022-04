Ermittlungen dauern an : Täter nach Banküberfall in Duisdorf weiter auf der Flucht

In Duisdorf hat ein Bankräuber eine Bankfiliale überfallen. Foto: Petra Reuter

Update Duisdorf In Bonn-Duisdorf ist am Montagnachmittag eine Bankfiliale überfallen worden. Dabei hat sich auch ein Schuss gelöst. Der Täter ist geflohen. Die Suche nach ihm dauert am Dienstagmorgen weiter an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Ein Bankräuber hat am frühen Nachmittag für Entsetzen in der Duisdorfer Innenstadt gesorgt. Mit einer Pistole bewaffnet, betrat er die Kreissparkasse Am Burgweiher. Dort bedrohte er die Anwesenden und forderte Geld. Ob und welchen Betrag der Täter erbeuten konnte, war laut Auskunft der Polizei bis kurz nach dem Überfall noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Dienstagmorgen befand er sich weiterhin auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte.

Zum Hergang: Gegen 14.50 Uhr trat der Mann an einen Schalter und forderte Geld. Dabei bedrohte er laut Michael Beyer, Pressesprecher der Polizei Bonn, vermutlich eine Bankangestellte sowie eine Kundin. Vor der Flucht in Richtung Derletalstraße löste sich im Foyer ein Schuss aus der Waffe. „Es wurde niemand verletzt“, sagte Beyer. Eine Mitarbeiterin der Bank habe jedoch einen Schock erlitten. Der genaue Umstand der Schussabgabe und ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusswaffe handelte, ließ die Polizei am Spätnachmittag offen.

Der Mann entkam unerkannt, die Polizei suchte ihn mit einem Personenspürhund. „Wir fahnden mit Hochdruck nach dem Täter“, sagte Beyer. Seine Kollegen sicherten Spuren in der Bank und befragten Zeugen. Zu unterschiedlichen Aussagen einiger Zeugen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben. Jemand berichtete später, dass der Flüchtige kurz nach dem Verlassen der Bank die Richtung gewechselt habe und wohl durch ein Gässchen in Richtung Bahnhof gelaufen sei. Seiner Meinung nach müsse der Mann sich ausgekannt und diesen Fluchtweg gezielt gewählt haben. „Da kann man von keinem Auto verfolgt werden, und am Ende vom Gässchen kommt man in alle Richtungen weg“, stellte er fest.

Die Polizei beschrieb den Täter als zirka 1,80 Meter großen, etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schmaler Statur. Die Haare seien an den Seiten kurz und oben länger gewesen. Der Mann trug graue Jeans, ein weißes T-Shirt, eine Lederjacke und darunter eine schwarze Sweatshirt-Jacke sowie schwarze Sneaker mit einer weißen Sohle. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 oder über den Polizeinotruf 110.

Die Nachbarschaft und Passanten zeigten sich schockiert. Zwar hatten die direkten Nachbarn in der Geräuschkulisse an der stark befahrenen Durchgangsstraße und im Trubel ihres eigenen Alltags in den Geschäften den Schuss nicht gehört. „Aber es ist schon traurig, dass so etwas hier passiert“, sagte eine Mitarbeiterin einer benachbarten Bäckerei.

Wie die Menschen, die den Fluchtweg beobachtet hatten, wunderte sich auch eine Passantin über den Überfall selbst, vor allem über den Zeitpunkt. So bilde sich gerade am Anfang des Monats um diese Uhrzeit oft eine lange Schlange jener vor der Bank, die Geld abholen wollten. Die Passantin lebt selbst auf dem Brüser Berg und sorgt sich eher wegen eines Geldautomaten im unteren Bereich von Wohnungen. „Ich habe oft schon Angst gehabt, dass sie den irgendwann mal sprengen und jemand verletzt wird“, sagte sie.

Während die Filiale am Tag des Überfalls nach Einschätzung der Polizei vor Ort wegen der aktuellen Ermittlungen und der Spurensicherung nicht mehr öffnen würde, bestätigte Sparkassensprecher Jörg Wehner, dass Kunden vereinbarte Termine am Dienstag wieder wahrnehmen könnten. Einen Service am Schalter werde es am Tag dann jedoch noch nicht geben. Man wolle schauen, wie es in den nächsten Tagen weitergehe. Nach den Mitarbeitern der Bank gefragt, erklärte Wehner, es gebe für sie Schulungen, wie sich sie in solchen Fällen verhalten sollen. Ob und welche psychologische Betreuung es für die Mitarbeiter gebe, ließ er offen. „Das wollen wir intern lassen“, so Wehner.