Einsatz in Bonn-Duisdorf : Stromkasten in Wohnung gerät in Brand

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag in die Weierbornstraße aus. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ein Strom-Verteilerkasten ist am Donnerstag in einer Wohnung in Bonn-Duisdorf in Brand geraten. Die Bewohnerin bemerkte dies frühzeitig und rief sofort die Feuerwehr.



Die Bonner Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr an die Weierbornstraße in Duisdorf ausgerückt. Grund war der Brand eines Verteilerkastens in einer Wohnung. Die Bewohnerin hatte den Brand bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit rund 20 Kräften aus. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Anschließend sollten noch die Stromleitungen überprüft werden. Verletzt wurde die Frau nicht. Die Ursache für den Brand ist unklar.

