Fahndung der Bonner Polizei Überfall auf Sparkasse in Duisdorf ist Thema bei „Aktenzeichen XY“

Lindhorst will jeden Fall lösen, auch wenn er weiß, dass das utopisch ist. „Diesen Ehrgeiz unterstelle ich jedem Polizeibeamten“, sagt er. Und der Polizist hat ja auch noch die Bilder von der Überwachungskamera in der Sparkasse: Sie zeigen, wie ein Mann am 4. April 2022 die Filiale betritt. Es ist ein Montag, kurz vor 15 Uhr. Vor den beiden Schaltern stehen die Kunden in einer Schlange, auch der Täter, der eine blaue OP-Maske, eine dunkle Lederjacke sowie eine blaue Mütze trägt und eine Plastiktüte in der Hand hält.